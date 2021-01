Nuovo album di Adele: le ultime indiscrezioni sul disco del grande ritorno della popstar britannica, a sei anni di distanza da 25.

Il 2021 potrebbe essere l’anno del ritorno di Adele alla musica. La stiamo aspettando ormai da sei anni, ma stavolta, con tutta probabilità, ci siamo. Già nel 2020 si era parlato di un suo possibile ritorno, ma l’uscita di un nuovo album sembrava essere slittata a causa del Coronavirus. Nonostante la pandemia stia proseguendo, però, nei prossimi mesi il nuovo disco della diva britannica potrebbe vedere la luce. Ecco le ultime indiscrezioni, arrivate per bocca di un suo famoso amico…

Adele: le indiscrezioni sul nuovo album

L’avevamo lasciata come conduttrice straordinaria del Saturday Night Live. Poi, la nostra diva era tornata all’abituale silenzio anche social. A riaccendere le voci sulla sua carriera è stata però nelle ultime ore il presentatore televisivo Alan Carr, che al settimanale Grazia, nell’edizione britannica, ha rivelato di aver già ascoltato il materiale della popstar.

Adele

“Ho ascoltato alcune delle tracce. È sorprendente. Le ho detto: ‘Riascoltare la tua voce è come ritrovare un vecchio amico’“, ha dichiarato Carr, alimentando ancor di più un’attesa spasmodica che ormai dura da troppo troppo tempo.

Il ritorno di Adele

Nella stessa intervista, Carr ha poi aggiunto: “Ci sono un sacco di persone in classifica che suonano come Adele e tu pensi: ‘Uhm, sembra Adele’. E poi quando ascolti di nuovo la sua voce capisci: ‘È unica, c’è solo una Adele’“. Stando alle ultime indiscrezioni, la cantante potrebbe pubblicare il suo nuovo album a febbraio. Attendiamo però conferme nelle prossime settimane. Quel che è certo però è che il 2021 dovrebbe essere davvero l’anno del rientro in pista della diva britannica.

Intanto riascoltiamo la sua indimenticabile Someone Like You: