Adele 📣 La superstar mondiale ha aggiunto nuovi appuntamenti a Monaco di Baviera, per un totale di 10 date! ✨ 🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 10.00 (CET) di venerdì 9 febbraio su eventim.de ▶️ Iscriviti ora al Ticket Alert di Adele su eventim.de per rimanere aggiornato: