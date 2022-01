Stasera Adele si sarebbe dovuta esibire al Caesars Palace di Las Vegas con la prima data della sua residenza ‘Weekends With Adele’, ma qualcosa è andato storto. La cantante britannica ieri sera ha pubblicato un video dove – in lacrime – ha annunciato che i suoi show verranno posticipati. La causa principale pare sia il Covid, visto che parte del team di Adele è risultato positivo al Coronavirus.

Adele: “Sono distrutta, ma devo rimandare i miei concerti”.

“Ciao a tutti, ascoltate, mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid. Metà della mia squadra, metà del mio team ha contratto il Covid. Sono ancora positivi ed è impossibile finire lo spettacolo. E non posso darvi quello che stavamo preparando e sono devastata, distrutta mi dispiace davvero tantissimo. E mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Siamo stati svegli per oltre 30 ore a cercare di capire cosa poter fare e abbiamo esaurito il tempo. La verità è che sono così arrabbiata, sono davvero imbarazzata e mi dispiace così tanto per tutti quelli che hanno viaggiato per venire qui. Sono così dispiaciuta, credetemi, mi dispiace davvero. Posticiperemo tutte le date e finiremo questo spettacolo”.

Siamo a due anni dall’inizio della pandemia e la normalità sembra ancora un miraggio.

All dates will be rescheduled More info coming soon

💔 pic.twitter.com/k0A4lXhW5l — Adele (@Adele) January 20, 2022

E’ davvero angosciante vedere come il Covid rovina i piani di un mondo intero. Bisognerà presto trovare una soluzione (vaccino, farmaco ecc…) che blocca questa situazione assurda !!

