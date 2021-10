Adele ha annunciato i primi concerti del 2022: l’artista torna dal vivo con due live a Londra, a cinque anni dall’ultima volta.

Desideri riascoltare finalmente Adele dal vivo? Allora fiondati a prendere i biglietti per i suoi concerti. La cantante simbolo del soul bianco anni Duemila tornerò infatti a esibirsi nell’estate 2022. Dopo il grande ritorno discografico con il singolo Easy On Me e l’annuncio della pubblicazione di 30, è arrivata anche la conferma dei suoi due primi concerti. E non saranno in un luogo qualunque, anzi, in uno dei simboli della sua Londra: Hyde Park.

Adele

Adele in concerto a Londra nel 2022

A distanza di cinque anni dal suo ultimo concerto, datato 2017, e a sei anni dalla sua ultima tournée internazionale, con tanto di doppio live all’Arena di Verona, Adele è pronta a emozionare nuovamente il suo pubblico con due grandi concerti a Londra, nel contesto esclusivo di Hyde Park. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 1° e del 2 luglio 2022.

Adele torna in concerto e il sito va in crash

L’annuncio ufficiale dei suoi primi concerti per quello che, si spera, possa diventare un vero e proprio tour, hanno fatto impazzire i fan della cantante di Easy On Me. Il suo sito ufficiale è andato in crash, con tantissime persone già pronte a investire il proprio denaro nei preziosissimi biglietti. La prevendità però è prevista solo dal 28 ottobre. Difficile riuscire ad accaparrarsi i tagliandi, considerando l’attesa spasmodica che sta divorando i fan della cantante britannica. Ma non disperiamoci! Adele è ufficialmente tornata, e da adesso in avanti gli appuntamenti non potranno far altro che moltiplicarsi. Di seguito il post con l’annuncio ufficiale dei concerti di Hyde Park: