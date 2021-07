Ormai sono quasi due anni che leggiamo notizie sul nuovo album di Adele, ma poi niente si concretizza. Lo scorso ottobre la cantante inglese è stata ospite al Saturday Night Love ed ha fatto chiarezza dicendo che nel 2020 non avrebbe pubblicato nuova musica. Adesso però il The New York Post fa sapere che il comeback della star di Someone Like You è davvero vicino, il disco (ascoltato in parte da Alan Carr) infatti dovrebbe uscire il prossimo autunno. Stando a quanto riporta il quotidiano americano, il nuovo lavoro di Adele conterrà ballate strappalacrime scritte dopo il suo divorzio da Simon Konecki.

“Secondo quanto sappiamo il disco è già completato. Il progetto verrà pubblicato in autunno, sarà un album che parlerà anche della rottura di un amore della fine del suo matrimonio, segnando un ritorno al territorio straziante del suo album di successo 21”.

Non vedo l’ora di ascoltare qualcosa! Ho già pronti i Kleenex.

Adele’s fourth studio album is rumored to be released in the fall and will mark a return to the heartbreak territory of ‘21,’ @NYPost reports. pic.twitter.com/yWpivS3buy — Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2021

Adele, il nuovo album posticipato a causa della pandemia.

“Lei è stata tanti mesi in studio di registrazione per questo nuovo lavoro. Ha cantato del suo divorzio e del dolore che ha provato in questo addio, la sofferenza che ha attraversato. – ha dichiarato Lori Majewski in un programma della radio SiriusXM Volume – Il disco è slittato anche a causa della pandemia. Anche per questo lo scorso ottobre è stata al Saturday Night Live, ma non come ospite musicale”.

Vem muito ai! De acordo com New York Post, o quarto álbum da Adele já está gravado e será lançado no outono Americano (Setembro/Novembro). pic.twitter.com/bNxIgZ9jRg — POPDATE (@popdatebr) July 22, 2021