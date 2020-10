Adele ha presentato l’ultima puntata del Saturday Night Live, ma non ha regalato buone notizie per quanto riguarda la musica: il suo album non è ancora pronto.

Adele è finalmente tornata… ma non ancora alla musica. La cantante britannica ha vestito i panni di presentatrice e attrice al Saturday Night Live, quattro anni dopo l’ultima volta. Tra uno sketch e un accenno ai suoi successi, tra cui Someone Like You, Hello e Rolling in the Deep, la popstar ha svelato qualche dettaglio sul suo futuro nuovo album, regalando però anche una brutta notizia a tutti i suoi fan: il disco non è ancora pronto.

Adele: il nuovo album non è pronto

A spegnere gli entusiasmi di tutti i suoi follower e della stampa specializzata, che da anni aspetta il suo ritorno, è stata la stessa cantante: “Il mio album non è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!“.

Adele

La cantante ha aperto lo show ricordando quanto sia stato importante il Saturday Night Live nel lanciare la propria carriera. Per il resto si è concessa solo a vari sketch e qualche battuta, presentando la vera ospite musicale della serata, ovvero H.E.R.

Adele: il lungo stop dopo 25

Ricordiamo che discograficamente la cantante britannica è ferma da 25 del 2015. Da allora la popstar aveva prima annunciato ritiro dalle scene, per poi tornare dopo il divorzio dal marito Simon. Rimessasi in forma, la popstar da tempo ha lanciato segnali su un nuovo album in arrivo, con il manager che ha più volte confermato la notizia. Per ora però ogni notizia ufficiale resta un’illusione. Aspettiamo ancora nelle prossime settimane qualche bella novità, per poter dare finalmente il bentornato a una delle voci più belle degli anni Duemila.

Di seguito un suo medley al SNL: