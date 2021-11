A poco più di una settimana dal rilascio di 30, abbiamo un altro regalo di Adele. Amazon ha usato Hold On, il nuovo singolo della cantante inglese, come sottofondo musicale del nuovo spot natalizio ‘Kindness, the greatest gift‘. Nessuna sorpresa, proprio come per Easy On Me (scopri quanto ha venduto) anche in questo caso siamo davanti ad una bellissima ballad, perfetta per le vacanze di Natale. Nonostante si tratti di una lunga anteprima, però è preso per dare giudizi definitivi.

Adele, Hold On: il testo.

“I swear to god i’m such a mess,

the harder I try I regress

Every day feels like the road I’m on,

might just open up and swallow me whole

Let time be patient / Let pain be gracious (…)

Just hold on, just hold on (…)

I will survive”.

Adele’s “Hold On” from her new album, “30”, is being used on Amazon Holiday advertisement. pic.twitter.com/M1Yutkl0Rh — Adele Daily (@adeledailymedia) November 8, 2021

🎵 | “Hold On”, traccia contenuta nel nuovo album di @Adele, “30”, è la colonna sonora ufficiale dello spot “Kindness, the greatest gift” di @Amazon! Ascolta di seguito una breve anteprimahttps://t.co/MS4NOLgCm5 — Adele Italia News (@adeleitalianews) November 8, 2021

@Adele New songs are brilliant. I Drink Wine and Hold On are absolutely amazing. What a great night at the Palladium tonight. Was like seeing an old friend again #adele #adele Bring on Hyde Park pic.twitter.com/D1C91EbEV8 — Ro Gibson (@ro_gibson) November 6, 2021

30, la tracklist.

01 Strangers by Nature

02 Easy on Me

03 My Little Love

04 Cry Your Heart Out

05 Oh My God

06 Can I Get It

07 I Drink Wine

08 All Night Parking (Interlude) (with Erroll Garner)

09 Woman Like Me

10 Hold On

11 To Be Loved

12 Love Is a Game

13 Wild Wild West (Bonus Track)

14 Can’t Be Together (Bonus Track)

15 Easy on Me (Bonus Track) (with Chris Stapleton)