La settimana scorsa Adele ha registrato un video per annunciare lo slittamento di tutti i suoi show al Caesar’s Palace di Las Vegas. La cantante inglese in lacrime ha chiesto scusa ai fan ed ha spiegato che metà del suo team era risultato positivo al Covid e quindi sarebbe stato impossibile andare in scena. L’artista si è scusata personalmente con alcuni dei suoi ammiratori con delle chiamate fatte su FaceTime.

When you still ride for Adele because she’ll FaceTime you even when she can’t make the show happen. #Adele #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/VFM8mkzAV0 — KimberlyAnne 🐧 (@kimbertastic) January 22, 2022

Purtroppo Adele a causa della sua troupe metà positiva a cancellato le date ad L.A. (mi pare fosse lì non ricordo) e ho visto un video in cui faceva FaceTime con i fan in cui si scusava sto piangendo piccina spero che per le altre vada tutto bene 🥺 — Lyla 🏹🕸️ (@ironlylac) January 22, 2022

Adele ha mentito?

Oggi però TMZ ha lanciato uno scoop secondo il quale il vero motivo dietro alla decisione di rimandare gli show non sarebbe il Covid, ma una scelta di Adele, che sarebbe scontenta del risultato della produzione degli spettacoli.

“Adele dice che la sua residenza a Las Vegas è stata posticipata perché molti membri del suo team sono positivi, ma diverse fonti collegate al Caesars Palace affermano che il vero motivo per cui lo spettacolo è fermo è perché Adele è scontenta della produzione. Le nostre fonti affidabili ci dicono che lei non era soddisfatta di vari set, del coro, del sistema audio e di altri elementi associati allo spettacolo. Quelli della direzione del Caesars erano “scioccati” quando Adele ha cancellato tutto all’ultimo minuto. Intendiamoci, le troupe hanno lavorato duramente su ogni aspetto dello spettacolo almeno da dicembre. Una fonte ha detto che Adele non era mai stata soddisfatta dei risultati. Per quanto riguarda il COVID, non è vero, perché tutta la squadra dell’artista era pronta, disponibile e in grado, e dicono che non riescono a capire perché ha aspettato fino all’ultimo minuto per staccare la spina”.

Mi auguro che Adele intervenga per smentire questa notizia. Perché cara TMZ…