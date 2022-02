Periodo movimentato per Adele, che è stata costretta ad annullare la sua residenza a Las Vegas a causa del Covid, ma che poi è stata investita da una polemica relativa proprio a quegli show. Sembra infatti che la cantante inglese abbia mentito sulla residency ‘Weekends With Adele‘. Dopo giorni di critiche e pettegolezzi sui social, la diva si è rifatta con i Brit Awards 2022, dove ha vinto praticamente in tutte le categorie in cui era nominata. Controversie alle spalle (per adesso), la cantante ieri sera si è concessa una nottata di baldoria. A sorpresa Adele si è presentata all’Heaven di Londra, per la serata G-A-Y.

Un giretto in console con il dj, qualche drink nel privé e anche un simpatico siparietto con la drag queen che ha presentato la serata, Adele non si è fatta mancare proprio nulla. Per chiudere la serata in bellezza la 33enne ha fatto anche una veloce pole dance sul palco dell’Heaven, mandando in delirio il pubblico. Insomma, immaginate di andare a ballare e ritrovarvi la cantante – attualmente – più popolare al mondo che a pochi metri da voi balla al palo. Ma a parte cocktail e danze, Adele ha anche parlato e scherzato con diversi clienti della discoteca (come provano i video). A noi qui in Italia se va bene becchiamo qualche ex tronista dimenticato da Dio, che se la tira pure.

Adele all’Heaven di Londra, i video alla serata GAY.

adele pole dancing at heaven who had this on their 2022 bingo card pic.twitter.com/bJsKbE0xiL — maddi 🍄 (@lilredmaddi) February 11, 2022

Adele mommy in a heaven night club bar is a total mood. pic.twitter.com/RCfApstwY3 — Syed Nabeel Haroon. (@SyedNabeelHaro1) February 11, 2022

Guardate come si scatena sulle note di It’s Raining men di Geri Halliweel…

Adele living her best life at the Heaven Night Club tonight. pic.twitter.com/fskhGsiDyS — Adele Daily (@adeledailynet) February 11, 2022

Adele dancing to “I Kissed A Girl” by Katy Perry at the Heaven Night Club. pic.twitter.com/4olBTWZ26h — Adele Daily (@adeledailynet) February 11, 2022

Adele talking with @CherylHoleQueen at the Heaven Night Club tonight. pic.twitter.com/1iyDNvSTcj — Adele Daily (@adeledailynet) February 11, 2022

Adele está na balada Heaven Night Club em Londres neste momento. pic.twitter.com/wdvLng0z67 — Portal Adele Brasil (@portaladelebr) February 11, 2022