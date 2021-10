Finalmente ci siamo, a distanza di sei anni da Hello Adele è tornata a farci piangere con un nuovo singolo. Oggi la cantante inglese ha pubblicato Easy On Me, il pezzo che anticipa il suo nuovo progetto discografico, 30. Siamo davanti all’ennesima ballad perfetta di Adele, testo, melodia, vocalizzi, tutto meraviglioso, ma forse è meno immediata di Hello. Prepariamoci al tornado Adele nelle classifiche di mezzo mondo, Easy On Me in poche ore sarà ovunque alla numero uno. E adesso fuori i Kleenex.

Adele: 30, l’uscita del nuovo album.

Non soltanto Easy On Me, tra poco avremo anche 30, il quarto disco di Adele. La cantante inglese ha già svelato che l’uscita è prevista per il 19 novembre: “Questo progetto è una sorta di autodistruzione, ma anche un auto-riflessione e una auto-redenzione. Però devo dire che mi sento pronta. Le persone ascolteranno la mia versione di questa storia. Ho spiegato a mio figlio la separazione da mio marito attraverso la musica“.

Easy On Me, il testo.

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t no room for a thing to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I’ve tried

I’ve changed who I was to put you both first

But now I givе up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get thе chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And I had these hopes

But I know it now

It probably hasn’t even shown

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me