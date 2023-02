Adele e Sheeran rifiutano di suonare per Re Carlo: il motivo

Ed Sheeran e Adele hanno declinato l’invito per esibirsi nello spettacolo per l’incoronazione di Re Carlo III.

Incredibile, ma vero: due dei sudditi più importanti, amati e acclamati di Re Carlo III avrebbero declinato l’invito al concerto che seguirà l’incoronazione del monarca, il prossimo 7 maggio. A concretizzare il “gran rifiuto” che fa scalpore in tutto il Regno sarebbero stati addirittura Ed Sheeran e Adele, forse i due artisti inglesi più amati degli ultimi quindici anni. Stando a quanto riportato dal magazine Ok, l’ex principe in persona avrebbe voluto fortemente assistere a un’esibizione dei due artisti, ma la richiesta ufficiale, pervenuta a Ed e Adele, avrebbe avuto come risposta un “le faremo sapere” per nulla promettente.

Ed Sheeran e Adele dicono di ‘no’ a Re Carlo

Secondo la ricostruzione fatta dal magazine online inglese, il re avrebbe stilato una lista di artisti che avrebbe voluto vedere sul palco nel concerto che seguirà la sua incoronazione ufficiale. E in questa lista ci sarebbero stati anche il grande cantautore di Halifax e la voce di Easy on Me, che a quel punto sarebbero stati avvicinati dagli organizzatori dell’evento. Ma la loro risposta è stata assolutamente imprevedibile.

Adele

Gli entourage di entrambi in cantautori avrebbero infatti risposto affermando di avere già altri impegni e quindi di non essere disponibili per partecipare all’evento, regalando una grandissima delusione per il nuovo monarca britannico.

Chi suonerà per Re Carlo?

Una scusa per evitare di esibirsi davanti a Sua Maestà? Difficile dirlo e anche pensarlo. Più probabile invece che entrambi gli artisti abbiano invece davvero degli impegni già programmati. Sheeran, ad esempio, il giorno prima avrebbe già in programma un concerto in Texas, e per fusi orari non riuscirebbe a partecipare all’evento per il Re. Sugli impegni di Adele resta invece un certo velo di mistero, visto che il suo ultimo live è fissato per il 25 marzo.

Ma quindi chi suonerà nello show previsto al Castello di Windsor? Da fonti interne all’organizzazione si sa solamente che a salire sul palco dovrebbero essere Lionel Richie e le Spice Girls, ma non è impossibile che possa esserci in qualche modo anche il coinvolgimento di Harry Styles. Ne sapremo di più solo nelle prossime settimane.