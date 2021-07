Dopo la sconfitta in finale con l’Italia a Euro 2020, ci pensano Adele, Rita Ora e altre popstar a consolare i calciatori dell’Inghilterra.

L’Inghilterra si è arresa a un passo dal sogno. Con gli errori di Rashford, Sancho e Saka ai calci di rigore la Nazionale dei Tre Leoni ha visto sfumare il trionfo agli Europei contro una grande Italia. Ma quanto fatto in questa edizione dei campionati europei di calcio non può essere dimenticato. E così, al di là della delusione, Adele e tante altre popstar hanno voluto consolare i giocatori e i tifosi dell’Inghilterra. La sofferenza e lo sconforto passeranno e col tempo rimarrà solo l’orgoglio per una spedizione comunque trionfale.

Adele e altre star consolano l’Inghilterra

Una delle prime a voler mandare un messaggio consolatorio a tutto il popolo inglese è stata Adele, tornata sui social per l’occasione: “Ci avete reso orgogliosi!“. Un messaggio postato in una caption che accompagna una sua bella foto con una maglietta rossa dell’Inghilterra.

Adele

La popstar ha quindi pubblicato un video in cui esulta con grande ardore dopo un rigore andato a segno, mostrando quanta gioia abbiano comunque saputo regalare, al di là del risultato, perché sono riusciti, giocatori e gruppo squadra, a riunire tutti. Di seguito il post della cantante di Hello:

I messaggi dei cantanti inglesi

Non solo Adele. Mentre Liam Gallagher ha tirato le orecchie ai calciatori che si sono tolti la medaglia subito dopo la premiazione, altri cantanti hanno sottolineato quanto sia stato comunque bello vedere l’Inghilterra arrivare fino alla finale. Rita Ora ad esempio ha voluto regalare ai fan (nel pre partita) alcuni scatti in cui si è mostrata completamente senza veli, coperta solo da una maglia della squadra, mentre nel post si fatta vedere in accapatoio, e ha scritto: “Siamo ancora così orgogliosi“.

Ma messaggi sono arrivati anche da altre grandi star, come Dua Lipa ed Ed Sheeran, che aveva già scritto prima della partita mostrando tre magliette dell’Inghilterra, compresa quella per la sua piccola figlia Lyra Anctartica Seaborn.