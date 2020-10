Adele show al Saturday Night Live. La cantante inglese ieri sera ha presentato il SNL, si è cimentata in diversi siparietti comici ed ha anche infilato delle mini esibizioni delle sue vecchie hit nella parodia di The Bachelor (famoso reality americano).

Nessun nuovo singolo, nemmeno un annuncio per il quarto album, Adele ha solo confessato che il disco non è ancora pronto e che ci sta lavorando.

“Il mio album non è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!”

Adele ha poi ironizzato sul suo dimagrimento: “So che sono molto diversa dall’ultima volta che mi avete vista. La verità è che con tutte le restrizioni Covid e le limitazioni ai viaggi ho deciso di viaggiare leggera, e questa è la metà che ho deciso di tenere. Ho portato metà di me dall’Inghilterra“.

Adele explains why she’s hosting and not performing on #SNL:

“My album is not yet finished…I’d rather put on some wigs, have a glass of wine or six and just see what happens!” pic.twitter.com/lDmOXQHU0D

