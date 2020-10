Lo scorso sabato Adele ha presentato il Saturday Night Live e in molti hanno pensato che fosse una sorta di conferma del suo imminente comeback, annunciato poche settimane fa dal portale Show Biz 411. In realtà non è proprio così, la cantante inglese durante la sua ospitata ha rivelato che il nuovo album non è ancora pronto e che ci sta lavorando: “Non è finito, sono al lavoro“.

Disco a parte, in questi giorni i tabloid britannici hanno riportato un rumor secondo il quale Adele avrebbe una storia segreta con il rapper Skepta, ma anche in questo caso pare ci sia poco o niente di vero. L’artista con un breve post su Instagram ha smentito le voci sull’album e quelle sul suo flirt in un colpo solo. Adele ha detto di essere single ed ha dato a tutti appuntamento per il 2021.

“Mi sono divertita tantissimo al SNL! Grazie all’incredibile cast, alla troupe, agli sceneggiatori e ai produttori. Che gruppo meraviglioso di persone. L’ho fatto per la gioia di farlo, spero che anche voi ne abbiate tratta un po’. Ora torno alla mia caverna a fare la (single) gattara che sono! Pace e ci vediamo l’anno prossimo”.

L’anno prossimo? Adele vedi di far uscire almeno un singolo entro 2/3 mesi…



Adele al SNL: le clip.