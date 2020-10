Adele torna alla musica: la cantante ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sulle scene a distanza di cinque anni dal suo ultimo album, 25.

Fan di Adele in tutto il mondo, tirate fuori lo spumante dal congelatore: la popstar britannica ha finalmente annunciato il suo ritorno al mondo della musica, a distanza di cinque anni da 25. Un annuncio che in molti stavano ormai aspettando da tantissimi mesi, con voci che si rincorrevano sul web per venire poi prontamente smentite. Ad ufficializzarlo è stata la stessa artista inglese, dando appuntamento a tutti per il 24 ottobre, quando sarà protagonista al Saturday Night Live, in onda sulla NBC.

Adele torna alla musica il 24 ottobre

“Sono così emozionata, e al tempo stesso assolutamente terrorizzata“, ha dichiarato Adele sui social annunciando il suo ritorno ufficiale sulle scene. La cantante si presenterà al noto programma televisivo americano non da sola, ma con H.E.R., una delle protagoniste dell’attuale scena R&B internazionale. Con tutta probabilità nell’occasione la diva britannica presenterà il suo primo estratto dal suo nuovo album, a questo punto atteso nei prossimi mesi. “Sono passati quasi dodici anni dal giorno in cui ho fatto la mia prima apparizione al SNL, durante un’elezione… che ha dato l’avvio alla mia carriera in America, quindi sembra quasi di chiudere in cerchio e non potevo dire di no!“, ha scritto la popstar sui social.

Ecco l’annuncio pubblicato su Instagram:

Adele: il nuovo album è in arrivo?

Negli scorsi mesi voci di un suo ritorno erano state messe in circolazione sia dal suo manager, Jonathan Dickins, che dalla stessa artista inglese. Nel maggio del 2019 la cantante aveva addirittura dichiarato che avrebbe pubblicato un album drum ‘n’ bass, per fare un dispetto a tutti. Adesso però, dopo continue speranze poi disattese da dichiarazioni contraddittorie, sembrerebbe essere tutto pronto per un suo nuovo album. Non resta che aspettare sabato per saperne di più.