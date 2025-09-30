Adeguamenti al Forum di Assago per le Olimpiadi invernali

22.2 C
Proseguono i lavori di modernizzazione del Forum di Assago, che ospiterà le gare di pattinaggio di figura e short track durante i Giochi Invernali di Milano-Cortina. Questa storica arena, con una capienza di oltre 15mila spettatori, sta subendo interventi tecnici e strutturali per adeguarsi agli standard del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Paralimpico Internazionale, al fine di offrire un’esperienza ottimale a atleti e spettatori.

Intanto, è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree circostanti, dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi. I lavori, che inizieranno nei prossimi mesi, prevedono il rinnovamento di quattro parcheggi adiacenti all’impianto. Il piano include nuove infrastrutture, percorsi pedonali accessibili, spazi verdi e sistemi di gestione sostenibile, in linea con standard internazionali. Questi miglioramenti contribuiranno a rendere la mobilità nell’area più efficiente e a favorire l’integrazione con il trasporto pubblico.

Il Forum, una delle arene polifunzionali più famose in Europa e membro della European Arenas Association, si prepara quindi ad accogliere l’importante evento olimpico, rafforzando il suo ruolo come centro culturale e sportivo di rilevanza globale.

