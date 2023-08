«Addossato a una rete metallica lacerata in due punti, c’è qualcosa che luccica. Incuriosita, Gilla si accuccia e scopre che si tratta di un planetario meccanico, un ingegnoso prototipo del sistema solare di metallo e cartapesta, la manovella per il moto di rivoluzione, i pianeti dipinti a tempera, la base con i segni zodiacali disegnati a filo d’oro. Stringe gli occhi a fessura. Che bellezza, pensa.» 🪐 A volte anche un vecchio oggetto ritrovato nel sotterraneo di una scuola può aiutare a far rinascere la meraviglia e la magia quando tutto sembra perduto per sempre. “Aggiustare l’universo”, Raffaella Romagnolo