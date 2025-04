ADDISON RAE: il nuovo singolo “Headphones On” [Scopri il video]

Addison Rae torna con il suo nuovo singolo “Headphones On”, prodotto da Luka Kloser ed Elvira Anderfjärd, suoi fidati collaboratori. Questo brano rappresenta un ulteriore passo nel percorso pop raffinato e nostalgico che Addison sta seguendo con crescente sicurezza.

Il videoclip del singolo, diretto da Mitch Ryan, continua l’estetica onirica già esplorata in “High Fashion”. Girato a Reykjavik, il video inizia in un supermercato islandese, dove Addison sogna a occhi aperti, per poi mostrarsi immersa in paesaggi mozzafiato della campagna deserta. Questa estetica evocativa si integra perfettamente con il tono etereo della canzone.

Addison Rae ha recentemente fatto un’apparizione a sorpresa al Coachella 2025, esibendosi durante il set di Arca e presentando una versione speciale della canzone “Aquamarine”, intitolata “Arcamarine”. L’artista continua a conquistare il pubblico con il suo stile unico e le sue performance coinvolgenti.

Per maggiori aggiornamenti e per seguire il percorso artistico di Addison, è possibile visitare il suo profilo Instagram.