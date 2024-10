ADDISON RAE: il nuovo singolo “Aquamarine” [Scopri il video]

Dopo il successo del suo singolo “Diet Pepsi”, Addison Rae è tornata con il nuovo brano “Aquamarine”. La canzone è accompagnata da un videoclip girato a Parigi, diretto da Sean Price Williams e con la direzione creativa di Mel Ottenberg, direttore di Interview Magazine. “Aquamarine” esce dopo che “Diet Pepsi” ha segnato l’ingresso di Addison nella Billboard Hot 100, un traguardo importante per la giovane artista.

Addison Rae è diventata una delle giovani icone di Hollywood. Lo scorso agosto, con “Diet Pepsi”, ha debutatto con Columbia Records, e questo brano ha contribuito a consolidare la sua presenza nella musica mainstream. Chris Williams ha diretto anche il video di “Diet Pepsi”, sotto la supervisione creativa di Mel Ottenberg, e il successo di questo brano ha ulteriormente accresciuto la sua influenza nel panorama musicale.

Nel 2022, Addison ha rilasciato il suo EP di debutto “AR”, che ha raggiunto 10 milioni di stream nella prima settimana, includendo il singolo “2 Die 4” in collaborazione con Charli XCX. Entrambe hanno lavorato insieme anche per il remix di “Von Dutch”, diventato virale all’inizio dell’estate.

Sul fronte cinematografico, Addison ha recentemente annunciato la sua partecipazione nel live-action “Animal Friends” con attori del calibro di Ryan Reynolds, Jason Momoa e Aubrey Plaza. Ha anche recitato nel film horror “Thanksgiving” di Eli Roth accanto a Patrick Dempsey, un titolo che è rapidamente balzato al primo posto nella classifica dei film più visti di Netflix. “Thanksgiving” è il secondo film di Addison a raggiungere questa posizione.

Nel 2021, Addison aveva già recitato in “He’s All That”, un reboot al femminile del film cult “She’s All That” del 1999, che aveva avuto un grande successo su Netflix, raggiungendo la prima posizione in 80 paesi.

Sin dal 2020, Addison Rae ha accumulato più di 88 milioni di seguaci su TikTok, con oltre 5.8 miliardi di “like”, e ha una base di 35 milioni di seguaci su Instagram. Questo dimostra il suo enorme impatto e la sua crescente popolarità nel panorama dell’intrattenimento moderno.