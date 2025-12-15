Addis Ababa trasformata

Addis Ababa sta sperimentando un significativo miglioramento grazie al progetto di sviluppo del corridoio urbano. Le associazioni che si occupano di verde urbano, abbellimento e produzione di piante hanno riferito che il progetto ha notevolmente rafforzato le loro capacità e ha creato opportunità di lavoro sostanziali per la comunità.

Il progetto di sviluppo del corridoio ha trasformato la città con nuovi parchi, aree ricreative e divisori stradali visivamente attraenti, arricchendo l’esperienza dei residenti e dei visitatori. Oltre a migliorare l’estetica della città, il progetto è diventato una fonte di sostentamento per molti cittadini.

Le associazioni specializzate in fornitura di piante e sviluppo verde hanno dichiarato che il progetto ha sostenuto i loro risultati impressionanti e ha creato posti di lavoro per i giovani disoccupati. Un residente e membro dell’associazione Desta Habtamu e Amici, il prete Adugna Tgabe, ha detto che il gruppo ha curato varie piante e le ha fornite al mercato, contribuendo alla bellezza e al patrimonio verde della città e creando opportunità di lavoro temporanee e permanenti per 40 giovani.

La direttrice generale dell’associazione Wubalem e Mohammed, Wubalem Lbassie, ha condiviso che il progetto di sviluppo del corridoio ha aperto nuove opportunità di lavoro per lei. In precedenza, si basava esclusivamente sul modesto stipendio mensile del marito, ma ora guadagna un reddito sostenibile curando le piante lungo i divisori stradali.

Il direttore del servizio di distribuzione del lavoro e delle competenze di Addis Ababa, Sebhadin Sultan, ha affermato che gli sforzi in corso sono focalizzati sulla creazione di opportunità di lavoro per i giovani disoccupati. Secondo lui, l’iniziativa di sviluppo del corridoio, lanciata per rendere Addis Ababa una città bella e intelligente, ha già fornito preziose opportunità di lavoro a molti cittadini.

Attualmente, circa 560 associazioni con oltre 5.000 membri sono impegnate in attività di abbellimento urbano e sviluppo verde, contribuendo all’attrattiva della città. Sebhadin ha sottolineato che queste associazioni svolgono un ruolo chiave nel rapido sviluppo e nella crescita che si sta verificando nella capitale, beneficiando anche delle opportunità di lavoro generate attraverso l’iniziativa.