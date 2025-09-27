Addio vacanze di Natale: il futuro della scuola italiana

La scuola italiana sta vivendo un periodo di cambiamenti significativi voluti dal Ministro dell’Istruzione Valditara. Oltre al divieto di smartphone e all’impatto del voto in condotta sulle ammissioni, si stanno discutendo modifiche all’esame di Maturità e, in particolare, si parla dell’abolizione delle vacanze di Natale.

La proposta di eliminare completamente il periodo di feste tra dicembre e gennaio ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti. Attualmente, gli alunni italiane godono di circa 15 giorni di vacanza in questo periodo, ma questa praticità non è condivisa in tutti gli altri Paesi europei.

In molti stati europei, le vacanze estive delle scuole sono più corte rispetto a quelle italiane. Ad esempio, oltre alla pausa da giugno a settembre, in Italia gli studenti hanno anche15 giorni per Natale, causando disagio per i genitori che lavorano e devono gestire le ferie scolastiche in un contesto di attività lavorativa continua.

Il dibattito sulla possibile revisione del calendario scolastico è aperto, con opinioni contrastanti: alcuni sostengono la necessità di modificare il sistema, mentre altri preferirebbero mantenere il modello tradizionale. Le vacanze natalizie in Italia sono simili a quelle di altri Paesi, ma vi sono differenze, come la durata della chiusura, che variano da nazione a nazione.

Alcuni utenti sui social hanno anche suggerito di abolire le vacanze di Natale e Pasqua per tutti, sollevando ulteriori discussioni su un tema delicato in un contesto caratterizzato da diverse sensibilità religiose. Tuttavia, una modifica di questo tipo sembra al momento improbabile.