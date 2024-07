“Addio per sempre” L’amatissimo artista colpito da un tragico lutto: lo straziante annuncio

Attimi di grandissimo dolore quelli che sta vivendo il chitarrista dei Guns N’Roses, Slash. Qualche ora fa infatti l’uomo ha annunciato la morte della figlia acquisita Lucy-Bleu Knight che, purtroppo, è venuta a mancare all’età di soli 25 anni.

Luci Bleu Knight

Ecco che cosa ha detto il famoso musicista sui social.

Addio a Lucy-Bleu Knight: la ragazza era la figlia acquisita di un grande musicista

Un grande musicista sta provando un dolore incommensurabile proprio in queste ultime ore. Ci riferiamo al chitarrista dei Guns N’Roses Slash, il quale ha annunciato la morte della figlia acquisita Lucy-Bleu Knight. La ragazza si è spenta a soli 25 anni e questo ha comportato un notevole dolore in tutti coloro che le volevano bene.

Slash

La ragazza era la figlia della compagna del chitarrista ovvero Meeghan Hodges, che aveva avuto Lucy da una relazione precedente. Lucy è stata descritta come un’anima di grande talento, affascinante, dolce e soprattutto come una giovane ragazza con tanti sogni e ambizioni.

Lucy Bleu Knight

Non si sanno ancora i motivi della sua morte, ma pare che la stessa sia stata ritrovata morta all’interno della sua casa. Sappiamo però che qualche giorno prima di questo bruttissimo momento la ragazza aveva pubblicato dei post su Instagram in cui chiedeva scusa a una persona per averla manipolata in passato.

Il dolore di Slash e della sua famiglia

Il chitarrista Slash ha quindi voluto pubblicare un messaggio su Instagram dove ha parlato delle innumerevoli qualità della ragazza, utilizzando le parole che abbiamo descritto nel paragrafo precedente. Il musicista ha poi chiesto Il rispetto della privacy per la famiglia, in quanto si tratta di una perdita devastante che richiede molto tempo per essere elaborata.

Il messaggio

Slash non è stato l’unico a pubblicare messaggi di cordoglio sui social, in quanto anche altre persone hanno voluto esprimere un omaggio nei confronti di questa giovane vita ormai spezzata. Tra queste compare anche quello del figlio di Slash, ovvero London Hudson. Questo ha scritto alla sorellastra di riposare in pace. Ci uniamo quindi al loro grande dolore.