Addio Penali: Le Nuove Regole de L’Isola dei Famosi 2023

Dopo sole tre settimane dall’inizio de L’Isola dei Famosi, sette naufraghi hanno già lasciato Cayo Cochinos per motivi di salute, nostalgia di casa e lutti. Ci si interroga sulle conseguenze dei ritiri, in particolare riguardo alle penali nei contratti. In passato, i concorrenti che decidevano di abbandonare il reality affrontavano penali salate, che in alcuni casi arrivavano fino a 100.000 euro. Tuttavia, dalla scorsa edizione sono state introdotte nuove regole.

In un’intervista a Studio 100, Alex Belli ha sottolineato come la mancanza di penali cambi profondamente il programma. In precedenza, se un concorrente si ritirava, doveva pagare una somma considerevole, il che lo dissuadeva dal lasciare. Attualmente, come spiegato da Gabriele Parpiglia, i naufraghi non affrontano penali, ma rinunciano al proprio compenso e alle ospitate in studio. Questo ha portato a situazioni come quella di Angelo Famao, il quale, nonostante le serate programmate, si è ritirato, guadagnando comunque più di quanto avrebbe ottenuto dal reality.

La scelta di eliminare le penali potrebbe derivare dalla crescente difficoltà di attrarre personaggi noti al programma, soprattutto se il rischio di dover pagare una penale è elevato rispetto a cachet ridotti. Marco Mazzoli, vincitore della 17ª edizione, ha ricevuto un compenso di 6.000 euro lordi a settimana, un importo che avrebbe reso difficile accettare una penale significativamente più alta. Le nuove regole, quindi, si prestano a mantenere alto l’interesse per il reality e a facilitare la partecipazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it