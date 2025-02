Addio Michelle Trachtenberg, l’iconica Georgina Sparks di Gossip Girl e attrice di Buffy, trovata senza vita a casa

Michelle Trachtenberg è stata trovata priva di vita all’età di 39 anni nel suo appartamento di New York. L’attrice, famosa principalmente per il suo ruolo di Georgina Sparks nella serie “Gossip Girl”, è stata scoperta dalla madre nel complesso residenziale One Columbus Place, a Manhattan, il 26 febbraio. Le autorità non hanno ancora chiarito le cause del decesso, ma inizialmente non si sospetta foul play.

Recentemente, Trachtenberg aveva suscitato preoccupazione tra i fan a causa del suo aspetto emaciato, come mostrato in alcune foto su Instagram. Nonostante le speculazioni, l’attrice aveva affermato di essere “felice e in salute”, ridimensionando i commenti sulla sua condizione fisica. Secondo alcune fonti, si diceva che si fosse recentemente sottoposta a un trapianto di fegato.

Nata a New York nell’ottobre del 1985, Trachtenberg aveva iniziato la sua carriera di attrice all’età di 9 anni con la serie Nickelodeon “Le avventure di Pete e Pete”. Il suo debutto cinematografico risale al 1996 con “Harriet la Spia”, che le permise di vincere un Young Artist Award l’anno seguente. La sua popolarità si era consolidata con la serie “Buffy l’ammazzavampiri”, in cui interpretava Dawn Summers e, successivamente, con il ruolo di Georgina Sparks in “Gossip Girl”.

Tra le sue interpretazioni più celebri ci sono anche il film Disney “Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio” e le commedie per adolescenti “Eurotrip” e “17 Again – Ritorno al liceo”. La scomparsa di Trachtenberg lascia un vuoto nel panorama cinematografico e televisivo.