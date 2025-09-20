Addio Massimo Ranieri, icona della musica italiana

Massimo Ranieri, iconico della musica italiana, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica nazionale, scomparendo a 75 anni. La sua carriera, iniziata molti anni fa, è caratterizzata da un vasto repertorio che include brani indimenticabili come “Erba di casa mia”, “Rose rosse” e “Perdere l’amore”, un pezzo che continua a risuonare nel cuore degli italiani.

Ranieri non è soltanto un cantante, ma anche un talentuoso attore di teatro e uno showman di grande carisma. La sua vita privata, per lungo tempo avvolta nel mistero, ha visto un’apertura con la presentazione della figlia Cristina Leone, con la quale ha instaurato un legame speciale. Tuttavia, i fan sono ora colpiti dall’ansia e dalla tristezza per la sua recente scomparsa.

La carriera di Ranieri ha visto momenti salienti come la partecipazione al Festival di Sanremo, dove nel 2022 ha presentato “Lettera di là dal mare”, guadagnando il Premio della Critica Mia Martini. È tornato sullo stesso palco nel 2025 con “Tra le mani un cuore”, scritto da Tiziano Ferro e Nek, e aveva già emozionato il pubblico nel 2020 con una nuova versione di “Perdere l’amore”.

Negli ultimi mesi, la mancanza di comunicazioni da parte dell’artista ha generato grande preoccupazione tra i suoi sostenitori, che si chiedono se Ranieri si sia ritirato dalle scene. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma vi è sempre la speranza di un suo ritorno imminente.