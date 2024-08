Addio Marcello Testa, morto il pierre della 'Roma by night' – Fotogallery

Morto a 65 anni Marcello Testa, pierre di spicco della ‘Roma by night’ dagli anni ’80 al 2000. Colto da malore mentre si trovava solo in casa, ha chiamato lui stesso il 118 ma quando è sopraggiunto il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso causato da un infarto. Classe ’59, lascia due figli, Maria Camilla, 25 anni, avuta dalla prima moglie Elisabetta e Nicholas, 20 anni, avuto in seconde nozze. Le esequie si terranno lunedì a Roma alle 11 presso la chiesa Santa Maria della Mercede, in viale Regina Margherita. Da Cossiga a Brigitte Nielsen, le immagini del pierre degli anni d’oro della movida romana.