Addio Horner: il mistero dietro la crisi in Red Bull F1

Nell’ambito della Formula Uno, si stanno delineando importanti sviluppi che riguardano la squadra Red Bull e la figura del suo team principal, Christian Horner. Dopo due decenni di successi, l’addio di Horner ha sollevato interrogativi e speculazioni, alimentate dalla riservatezza che caratterizza il mondo delle corse.

Secondo fonti, tra cui il Telegraf, l’uscita di Horner dalla scuderia potrebbe comportare una buonuscita di circa 50 milioni di euro, considerato il suo contratto che si sarebbe dovuto concludere nel 2030. Questo aspetto è particolarmente significativo, dato che la sua partenza non sembra essere stata una decisione condivisa, ma piuttosto forzata dalle circostanze.

Si parla anche di un presunto scandalo legato a molestie, che potrebbe aver contribuito alla fine del rapporto con la scuderia. Johnny Herbert, ex pilota, ha rivelato che il malcontento era palpabile, con Ford, partner di Red Bull nello sviluppo delle power unit, preoccupata per l’emergere della situazione.

In aggiunta, anche la famiglia Verstappen, in particolare Jos e Max, avrebbe sollevato dubbi sulla leadership di Horner, portando a una tensione all’interno del team. Herbert ha suggerito che questo potrebbe non essere sufficiente per garantire la permanenza di Max Verstappen a Red Bull, facendo emergere un clima di incertezza anche circa il futuro del campione olandese, con voci che lo accostano a Mercedes.

Questi eventi stanno illuminando dinamiche interne che potrebbero avere ripercussioni significative nel panorama della Formula Uno.