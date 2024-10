Addio Google Jamboard: Chiusura del Servizio al Termine dell’Anno

Con un comunicato ufficiale, Google ha annunciato che, a partire dal 1° ottobre 2024, Jamboard sarà disponibile esclusivamente in modalità di sola visualizzazione, impedendo la creazione di nuovi progetti o la modifica di quelli esistenti. Questo segna la chiusura definitiva di un altro servizio della compagnia di Mountain View, che sarà accessibile fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli utenti devono salvare i loro materiali per evitarne la perdita.

Jamboard è un’applicazione sviluppata da Google, pensata come una lavagna digitale interattiva, integrata nella Google Suite for Education. Gli utenti possono accedervi tramite browser desktop, dispositivi Android e iOS. Tra le funzionalità offerte vi sono la possibilità di scrivere, cancellare, inserire note, immagini, video e collaborare con altri utenti, facilitando così la condivisione di materiali didattici.

Secondo la roadmap di Google, dall’1 settembre 2024, Jamboard sarà rimosso da Google Meet su tutte le piattaforme. La modalità di sola visualizzazione attuata dall’1 ottobre consente agli utenti di visualizzare i progetti precedentemente caricati, ma non di modificarli né di crearne di nuovi. Questa transizione è prevista per consentire agli utenti di salvare le loro lavagne, che verranno automaticamente convertite in PDF.

Il 31 dicembre 2024 rappresenterà la chiusura ufficiale del servizio, e sarà l’ultimo giorno per trasferire i propri progetti, poiché dopo tale data tutte le informazioni verranno eliminate permanentemente. Google consiglia dunque agli utenti di effettuare un backup dei loro dati e di migrare i contenuti verso applicazioni partner come Fig Jam, Lucid o Miro, che offrono funzionalità simili a quelle di Jamboard.

In sintesi, è essenziale che gli utenti Jamboard si attivino per salvare i loro lavori e considerare alternative per continuare ad utilizzare funzionalità analoghe. La chiusura di Jamboard è un chiaro segnale dell’evoluzione dei servizi offerti da Google e della necessità per gli utenti di adattarsi a nuove piattaforme.