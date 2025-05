Addio Ernesto Pellegrini, il presidente che ha segnato l’Inter

È morto Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter dal 1984 al 1995, all’età di 84 anni. Il club nerazzurro ha espresso il proprio cordoglio sui social, ricordando Pellegrini come un leader che ha guidato l’Inter con saggezza e determinazione, lasciando un segno indelebile nella sua storia.

I messaggi di condoglianze si sono moltiplicati, anche da parte di altre squadre, come la Juventus e la SS Lazio, che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia Pellegrini.

Anche dal mondo politico sono giunti messaggi di omaggio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha elogiato Pellegrini come un uomo di visione e umanità, sottolineando la sua importanza per l’Inter. Il senatore Claudio Borghi ha descritto Pellegrini come un imprenditore attento alla solidarietà, mentre il vicepremier Matteo Salvini ha definito la sua morte una “brutta notizia”, sottolineando il valore di Pellegrini come imprenditore e uomo di sport.

Fonte: www.adnkronos.com