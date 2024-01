Addio ECG? Creato “auricolare” che rileva l’attività cardiaca h24

Un dispositivo indossabile all’interno dell’orecchio, appena più grande di un auricolare è in grado di rilevare e analizzare il battito cardiaco 24 ore su 24. Sviluppato dai ricercatori dell’Imperial College di Londra ha dimostrato di avere le stesse prestazioni di un ECG convenzionale in due misurazioni su tre. Solo che è più facile da indossare e può quindi essere utilizzato per moltissime ore. Il nuovo dispositivo è stato descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science.

Il nuovo dispositivo è efficace quanto l’ECG tradizionale

I disturbi del ritmo cardiaco comprendono un battito cardiaco irregolare, noto come fibrillazione atriale, possono aumentare il rischio di condizioni di salute pericolose come l’ictus o l’arresto cardiaco se non trattati in tempo. I ricercatori, che hanno sviluppato gli auricolari, chiamati “Hearables”, sperano che questi possano essere disponibili per l’acquisto entro due anni, anche se attualmente i dispositivi hanno un costo di circa 400 sterline. Gli scienziati hanno testato gli auricolari su dieci persone, confrontandoli con un ECG convenzionale che utilizza due elettrodi indossati sul petto. Gli auricolari hanno fornito una lettura che mostrava onde con picchi e depressioni simili all’ECG tradizionale per forma e distanza e questo è fondamentale per individuare un battito cardiaco veloce o lento.

Scienziati a lavoro per rendere gli auricolari per l’ECG più sensibili

Tuttavia, l’altezza e la profondità delle onde non erano simili a quelle di un ECG toracico, il che potrebbe rendere la lettura meno accurata. Questo aspetto è importante perché, ad esempio, le persone affette da fibrillazione atriale producono una serie di piccole onde all’inizio della lettura, piuttosto che una singola onda più grande, che devono essere rilevate. Tuttavia, i ricercatori stanno lavorando per rendere il dispositivo più sensibile e affermano che gli auricolari possono essere utilizzati anche per monitorare il cervello, rilevando i livelli di sonno e di stress. “Si tratta di un modo pionieristico di effettuare un ECG dal condotto uditivo, per rilevare i primi segni di problemi cardiaci cronici”, sottolinea Danilo Mandic, autore senior dello studio. “Vogliamo che le persone invece di andare dal medico quando stanno male siano in grado di rilevare un eventuale battito cardiaco irregolare prima”, aggiunge.

Gli auricolari sono collegati a un algoritmo che interpreta le letture dell’ECG

“L’apparecchio permette di monitorare continuamente il proprio cuore e vedere eventuali cambiamenti in tempo reale”, spiega Mandic. Gli auricolari possono essere inseriti facilmente e sono molto discreti e normali, a differenza degli elettrodi indossati sul cuoio capelluto o sul collo. “I nostri auricolari hanno ottenuto un brevetto negli Stati Uniti in aprile e speriamo che questi dispositivi siano disponibili per l’acquisto, e forse anche per il servizio sanitario nazionale, nel prossimo futuro”, sottolinea Mandic. Gli auricolari sono collegati a un algoritmo che interpreta le letture dell’ECG e può avvisare le persone se hanno bisogno di rivolgersi a un medico. Per coloro che hanno già un battito cardiaco veloce o lento, o una condizione del ritmo cardiaco, gli auricolari potrebbero aiutare a monitorare il livello di controllo della condizione attraverso i farmaci. Gli auricolari tracciano l’attività elettrica del cuore grazie a elettrodi incorporati e la lettura è resa più precisa grazie alla dilatazione e alla costrizione di piccoli vasi sanguigni all’interno del condotto uditivo mentre il cuore pompa.

Gli auricolari sono dispositivi discreti da indossare

I ricercatori li hanno anche testati su cinque persone a cui è stato chiesto di fingere di guidare un’auto in un gioco di realtà virtuale, scoprendo che le letture erano ancora accurate quando le persone muovevano la testa e il corpo e stringevano la mascella in modo da spostare la posizione degli auricolari. Rispetto a un elettrodo sul collo, i sensori indossati all’orecchio non hanno fornito risultati altrettanto buoni, ma i ricercatori affermano che sono più discreti da indossare e che sono in fase di sviluppo algoritmi di apprendimento automatico per migliorare l’accuratezza della lettura.

