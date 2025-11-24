Addio di Milano a Ornella Vanoni

I funerali di Ornella Vanoni si sono svolti nella chiesa di San Marco a Milano, gremita di persone che sono venute a rendere omaggio alla cantante. Il feretro è stato accolto da un lungo applauso mentre veniva trasportato all’interno della chiesa. Tra i presenti alla cerimonia funebre c’erano i figli e i nipoti della cantante, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente del Senato Ignazio La Russa e molti altri personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

Don Luigi Garbini ha celebrato la funzione e ha aperto la sua omelia dicendo: “Ti benedico e ti ringrazio o Padre del cielo e della terra perché ci hai dato Ornella”. Ha poi sottolineato che le canzoni di Ornella sono diventate parte della nostra esistenza e che la sua vita artistica è stata dentro la nostra storia personale e culturale italiana. Ha anche evidenziato la fragilità di Ornella, mediata dalla sua voce e dalla sua affabulazione malinconica, e ha detto che la fragilità è la garanzia di ogni vera creazione.

Durante la cerimonia, Paolo Fresu ha suonato la canzone “L’appuntamento” di Vanoni, mentre la nipote Camilla ha intonato il verso “Senza fine, sei un attimo senza fine” della canzone “Senza fine”. Al termine della cerimonia, il feretro è stato salutato da un altro lungo applauso, mentre i cittadini presenti all’esterno urlavano “Ciao Ornella”.

Roberto Vecchioni ha detto che Ornella era un’amica straordinaria e che bisognerebbe ricordarla tutti i giorni. Ha anche sottolineato la sua voglia di far del bene e di aiutare gli altri, e ha detto che era una vera milanese con lo spirito di Milano per tutti. Ha concluso dicendo che Ornella è indimenticabile e che la sua voce è unica e riconoscibile.

Circa 9mila persone hanno visitato la camera ardente di Ornella Vanoni al Teatro Piccolo di Milano tra ieri e oggi. L’assessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi, ha annunciato che questo è il tributo che Milano ha dedicato alla sua Ornella, che era un pezzo di Milano.