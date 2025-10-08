Addio Coma_Cose: la separazione che colpisce i fan italiani

Per molti, erano considerati i nuovi Al Bano e Romina, uniti sia nella vita che nella musica. Tuttavia, recentemente hanno annunciato la loro separazione, lasciando i fan sconvolti.

Il duo, molto amato dalle nuove generazioni, aveva recentemente festeggiato dieci anni di carriera e pubblicato un nuovo album, seguito da un lungo tour estivo. Questo tour avrebbe dovuto culminare con due concerti nei palasport, ma sono stati annullati. Hanno guadagnato popolarità soprattutto grazie a tre partecipazioni al Festival di Sanremo, diventando così noti come gli “Al Bano e Romina” dell’indie.

In passato, la coppia aveva superato momenti difficili, ispirando il brano “L’addio”, e avevano anche deciso di sposarsi. Tuttavia, la loro relazione ha recentemente vissuto una crisi più grave, culminando nell’annuncio della separazione e dello scioglimento del progetto Coma_Cose attraverso un reel su Instagram. La motivazione di questa decisione è stata l’eccessiva fusione tra vita personale e carriera, che ha portato a un allontanamento emotivo.

Dopo i concerti nei palazzetti di Assago e Roma, avevano programmato una pausa per recuperare il loro rapporto. Tuttavia, hanno realizzato che erano solo una coppia sul palco, senza più nulla da salvare. Ora, entrambi proseguiranno le loro carriere come artisti solisti, ma prima dovranno affrontare e metabolizzare la fine di un lungo e significativo percorso condiviso, consapevoli di aver toccato il cuore di milioni di persone.