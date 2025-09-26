Addio auto elettriche, il diesel torna in circolazione in Italia

Elon Musk e Tesla si trovano di fronte a una nuova sfida: il diesel sta tornando a essere popolare tra gli automobilisti. Nonostante gli sforzi per demonizzare questo tipo di carburante, continua a rappresentare una scelta apprezzata, soprattutto per chi percorre molti chilometri. I mezzi diesel, infatti, offrono vantaggi in termini di costi di gestione, grazie a consumi più ridotti.

Negli ultimi tempi, la leadership di Tesla nel settore delle auto elettriche è stata messa in discussione, in particolare a causa della crescente competizione da parte del produttore cinese BYD. Recenti dati di S&P Global mostrano che la fedeltà al marchio Tesla è calata notevolmente: dal 68% nel 2023, si è ridotta al 58,1%. Questo declino è attribuibile a una gamma di modelli che sta invecchiando, nonostante gli aggiornamenti sulla Model 3 e la Model Y.

Inoltre, il 31% degli attuali possessori ha deciso di non acquistare nuovamente un veicolo elettrico, con molti che si sono orientati verso soluzioni ibride o addirittura il diesel. Tra coloro che si sono allontanati, molti avevano inizialmente scelto il Cybertruck, il quale, pur essendo innovativo nel design, non ha soddisfatto le aspettative in termini di prestazioni.

Il confronto con BMW è indicativo: prima ogni cliente perso da Tesla era compensato da nove nuovi acquisti da parte del marchio tedesco, ma ora il rapporto è quasi equilibrato. Questa dinamica evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze degli automobilisti.