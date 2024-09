Addio all’attrice Maggie Smith, icona di Harry Potter e Downton Abbey: aveva 89 anni

Venerdì 27 settembre il mondo del cinema ha pianto la scomparsa di Maggie Smith, celebre attrice britannica, morta all’età di 89 anni. La notizia è stata rilasciata dalla sua famiglia, che ha confermato che l’attrice è venuta a mancare serenamente in ospedale, circondata dai suoi cari. I suoi figli, Toby Stephens e Chris Larkin, hanno descritto la madre come una persona riservata e hanno ringraziato il personale dell’ospedale per le cure ricevute, chiedendo rispetto per la loro privacy in questo difficile momento.

Maggie Smith è stata una delle migliori attrici britanniche della sua generazione, vincendo due premi Oscar: il primo nel 1969 per “La strana voglia di Jean” e il secondo nel 1978 come migliore attrice non protagonista per “California Suite”. Durante la sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui tre Golden Globe, cinque BAFTA, quattro Emmy e un Tony Award.

Il suo nome è indissolubilmente legato alla saga di Harry Potter, dove ha interpretato il personaggio della professoressa Minerva McGranitt dal 2001 al 2011. Smith ha anche recitato in altri film cult come “Hook – Capitan Uncino” e “Sister Act”. Inoltre, ha guadagnato fama con il suo ruolo di Violet Crawley, contessa madre di Grantham, nella serie televisiva “Downton Abbey”, trasmessa dal 2010 al 2016.

Nata il 28 dicembre 1934 a Ilford, Londra, Maggie Smith si è sposata due volte: con Robert Stephens, dal quale ha avuto i suoi due figli, e successivamente con Beverley Cross, morto nel 1998. Nel 2008 le è stato diagnosticato un tumore al seno, ma non si è lasciata fermare dalla malattia, continuando a girare per “Harry Potter e il principe mezzosangue”. Successivamente, ha annunciato di essere completamente guarita.

La scomparsa di Maggie Smith ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, tra cui i fan e gli amanti del teatro e del cinema, che ne ricordano l’immenso talento e l’impatto duraturo nella cultura popolare.