addio all’amato (e odiato) giudice

Tanti lo hanno amato, così come altrettanti odiato: ma nessuno si aspettava che il celebre giudice di MasterChef lasciasse il programma.

Master Chef Italia, il celebre cooking show, che negli anni ha conquistato milioni di telespettatori grazie all’eccezionale talento culinario in competizione, trova posto nell’agenda televisiva di Sky come uno degli eventi più attesi. L’attenzione verso aspiranti chef desiderosi di emergere, giudicati da un panel di esperti cuochi stellati, crea un connubio perfetto tra intrattenimento e alta cucina. In questo contesto, l’annuncio dell’uscita di scena di uno dei personaggi più iconici ha scosso il pubblico e gli addetti ai lavori. Un solo neo intacca questo scenario quasi fiabesco…

Master Chef Italia ha infatti salutato già da tempo uno dei suoi giudici più amati (e odiati), un addio che però ha lasciato davvero l’amaro in bocca: chi come noi non riesce a dimenticare l’assenza di Carlo Cracco?!?

Giudici di Masterchef

L’addio inaspettato del giudice

Nonostante il programma continui a godere di un grande successo, la partenza di Carlo Cracco ha lasciato un vuoto sentito sia dalla produzione sia dal vasto pubblico. Il suo ruolo di giudice lo aveva trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per gli aspiranti chef, che si affidavano ai suoi consigli sia durante il programma sia nel loro percorso professionale successivo. La notizia dell’addio ha generato dicerie e speculazioni, lasciando tutti sorpresi e desiderosi di conoscere i motivi dietro questa decisione.

Perchè Carlo Cracco ha lasciato MasterChef

Cracco stesso ha deciso di fare chiarezza sulla sua decisione durante un’intervista con Fanpage a marzo del 2023, rivelando che l’abbandono del programma è stato motivato dal bisogno di dedicarsi a nuovi progetti e responsabilità professionali. Il cuoco stellato ha aperto un nuovo ristorante che richiedeva la sua “bella presenza”, sottolineando la necessità di rinnovarsi e di non rimanere ancorati a un’unica realtà professionale per troppo tempo.

E dopo Cracco… un nuovo giudice per MasterChef Italia

L’uscita di scena di Cracco ha aperto le porte a nuove opportunità per MasterChef Italia, portando alla selezione di un nuovo giudice che potesse contribuire con la stessa passione e dedizione. Giorgio Locatelli, acclamato chef italiano con una stella Michelin ottenuta all’estero, ha accettato il testimone, diventando parte del team di giudici dello show.

Conosciuto e apprezzato sia in Italia sia in Inghilterra, Locatelli si è imposto rapidamente come uno dei nuovi volti più amati del programma, introducendo nuove prospettive e rafforzando ulteriormente il legame con il pubblico. I fan attendono con entusiasmo l’inizio della nuova edizione prevista per dicembre 2024, pronti a scoprire cosa riserva il futuro per questo amato show televisivo.