Addio all’agente: la battaglia contro il tumore

L’attore statunitense Nicholas Pryor, famoso per i suoi ruoli in “Risky Business” e “Beverly Hills 90210”, è morto lunedì 7 ottobre a 89 anni nella sua casa di Wilmington, in Carolina del Nord, a causa di un tumore. La notizia è stata confermata dalla sua agente, Susan Tolar Walters, che ha descritto Pryor come “una delle persone più gentili” che avesse mai conosciuto. La sua carriera, che si è estesa per quasi sette decenni, ha visto Pryor distinguersi sia nel cinema che in televisione.

Nato a Baltimora il 28 gennaio 1935 con il nome di Nicholas David Probst, Pryor ha iniziato la sua carriera teatrale a Broadway prima di passare al grande schermo. Tra i suoi ruoli più memorabili c’è quello del padre di Tom Cruise in “Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano” (1983), dove interpretava un genitore alle prese con le ribellioni adolescenziali del figlio. Inoltre, ha interpretato A. Milton Arnold in “Beverly Hills 90210” dal 1994 al 1997, un ruolo che lo rese noto anche al di fuori degli Stati Uniti.

Nel corso della sua lunga carriera, Pryor ha preso parte a numerosi film e produzioni televisive di grande successo. Tra i suoi film, oltre a “Risky Business”, si ricordano “Smile” (1975), “La corsa più pazza del mondo” (1976) e “La maledizione di Damien” (1978). In televisione, ha recitato in soap opera come “Destini” e “La valle dei pini” ed ha avuto parti in serie di culto come “Cuore e batticuore”, “Falcon Crest” e “La signora in giallo”. Ha anche interpretato Victor Collins nello spin-off di “General Hospital”, “Port Charles”, dal 1997 al 2002.

Pryor lascia un’eredità artistica significativa, con quasi 175 crediti cinematografici e teatrali. Colleghi e amici lo ricordano con affetto; Jon Lindstrom ha dichiarato che “Nicholas era l’attore degli attori e un amico eccezionale”. La sua scomparsa si aggiunge a quella di altri celebri attori della serie “Beverly Hills 90210”, come Shannen Doherty, recentemente scomparsa.