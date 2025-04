Addio al regista Angelo Longoni, il creatore della miniserie Caravaggio: aveva 68 anni

Il regista e scrittore Angelo Longoni è deceduto a Roma all’età di 68 anni, a causa di un raro tumore, il mesotelioma pleurico, provocato dall’esposizione all’amianto. La notizia è stata comunicata dalla moglie, l’attrice Eleonora Ivone. Milanese di nascita, Longoni ha avuto una carriera significativa nel teatro, cinema e televisione, firmando opere conosciute come “Naja”, “Uomini senza donne” e la miniserie su Caravaggio con Alessio Boni.

Longoni, cresciuto alla Paolo Grassi e fondatore del Cendic, ha contribuito alla drammaturgia contemporanea dagli anni Ottanta, realizzando opere profondamente collegate alle riflessioni sul presente, spesso in forma di commedia. Tra i suoi titoli più noti ci sono “Ostaggi”, “Testimoni”, “Il muro”, “Vita”, “Ospiti”, “Xanax”, “Modigliani” e “Facciamo Fiesta”. È stato partecipe della popolare coppia Gianmarco Tognazzi-Alessandro Gassmann in “Uomini senza donne”.

Oltre a successi per il piccolo e grande schermo, ha diretto lavori come il ritratto di Tiberio Mitri, “Il campione e la Miss” e “Maldamore”. Recentemente, era in tournée con la pièce “Chi è io”. Il suo ultimo romanzo, “Destini”, verrà pubblicato postumo il 15 maggio, e racconta delle incertezze del destino che intrecciano le vite delle persone in circostanze inaspettate. Longoni lascia la moglie e tre figlie, Margherita, Stella e Beatrice. I funerali si svolgeranno il 23 aprile alla Chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma.