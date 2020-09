Al Passo Con I Kardashian chiuderà per sempre nel 2021 con la ventesima stagione e nell’arco di questi 15 anni, grazie proprio a quel reality, tutti i componenti della famiglia più chiacchierata d’America sono riusciti a diventare qualcuno. C’è chi è finita sulla copertina di Forbes, chi su quella di Playboy e chi, invece, è semplicemente finito in rehab.

Ma chi sono i Kardashian?

Il famoso della famiglia era Robert Kardashian, noto avvocato celebre ai più per aver difeso l’ex giocatore di football O.J. Simpson dall’accusa di omicidio. L’uomo morì di tumore nel 2003 e Kris Kardashian, rimasta vedova e con quattro figli (Kourtney, Khloe, Kim e Robert) si sposò qualche anno dopo con l’ex olimpionico Bruce Jenner con cui ebbe altre due figlie, Kendall e Kylie.

Nel 2007 Kris insieme al marito Bruce (ora felicemente Caitlyn) firmarono un contratto con E! per la realizzazione di un reality show sulla loro famiglia dal titolo Keeping Up with the Kardashians, letteralmente Al passo con i Kardashian.

Il reality ha così fatto conoscere agli americani la famiglia allargata Kardashian – Jenner rendendoli famosissimi e chiacchieratissimi e – nonostante Bruce Jenner fosse all’epoca molto famoso – tutto ruotava attorno a Kim, motivo per cui il programma mantiene il suo cognome.

La fama di Al Passo Con I Kardashian ha dato vita a numerosi reality spin off come Le sorelle Kardashian a Miami, Le sorelle Kardashian a New York, Le sorelle Kardashian agli Hamptons, Khloe e Lamar e I Am Cait.

Al Passo Con I Kardashian, i protagonisti

Kris Jenner

E’ sua la voce narrante del reality show ed è lei che porta i pantaloni in famiglia. Dal matrimonio con l’avvocato Kardashian ha avuto quattro figli: Kourtney, Kim, Khloe e Rob, mentre dal matrimonio con Caitlyn Jenner ne ha avute due: Kendall e Kylie.

Famosissima la scena in cui commenta il s*x tape di sua figlia Kim: “Da mamma l’avrei uccisa, ma da suo manager…”



Caitlyn Jenner

Icona sportiva degli anni ’70, Caitlyn (nata Bruce) Jenner è padre naturale di Kendall e Kylie e patrigno delle sorelle Kardashian.

Prima di Kris ha avuto due matrimoni: negli anni ’70 con Chrystie (con cui ha avuto i figli Burton e Cassandra) e negli anni ’80 con Linda (con cui ha avuto Brandon e Brody, quest’ultimo ex di Avril Lavigne). Adesso Caitlyn è una felice donna transessuale, come raccontato nel reality I Am Cait.

Kourtney Kardashian

E’ la sorella Kardashian maggiore, ha tre figli avuti dal modello Scott Disick di 11, 8 e 6 anni: Mason, Penelope, Raign.

Khloe Kardashian

Da sempre sbeffeggiata come la “bruttina” della famiglia, Khloe negli anni ha avuto un glow up pazzesco. Ex moglie del giocatore di basket Lamar Odom, Khloe nella sua carriera ha anche condotto X Factor USA. Ha una figlia, True di 2 anni, avuta dal cestista Tristan Thompson.

Kim Kardashian

La più famosa, la più ricca. Sposata con Kanye West, ha quattro figli (tre avuti da madre surrogata): North, Saint, Chigaco, Psalm.

Rob Kardashian

L’unico figlio maschio di Kris Jenner, Rob si chiama come suo padre e fra tutti è quello meno famoso. In passato ha avuto problemi di peso ed ha una figlia di tre anni, Dream Renée, avuta con l’imprenditrice Blac Chyna.

Kendall Jenner

Figlia di Kris e Caitlyn, è una modella affermata ed è la sorellastra (da parte di mamma) di Kourntey, Kim, Khloe e Rob e (da parte di padre) di Burton, Cassandra, Brandon e Brody.

Kylie Jenner

La piccola di casa, è una modella ed una imprenditrice. Ha una bambina di due anni di nome Stormi avuta dal rapper Travis Scott.