È morto Phil Spector, produttore dei Beatles e di John Lennon: aveva 81 anni. Secondo le fonti sarebbe stato ucciso dal Covid-19, dopo un ricovero di quattro settimane.

Un tremendo lutto ha colpito il mondo della musica: è morto Phil Spector, lo storico produttre dei Beatles e di John Lennon, un monumento nella musica pop contemporanea. Aveva 81 anni. La notizia è stata riferita da TMZ, uno dei portali americani più importanti. L’uomo, che da tempo stava scontando i suoi diciannove anni per omicidio, era stato trasferito da quattro settimane in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

È morto Phil Spector

Nome di fondamentale importanza per il successo dei Beatles, e quindi per la storia della musica, Phil era stato l’inventore del ‘wall of sound‘, di fatto cambiando per sempre la musica leggera. La sua è stata però una vita ricca di ombre oltre che di luci.

Da anni era infatti in carcere per scontare una lunga condanna per l’omicidio dell’attrice Lana Clarkson nel 2003 (un ergastolo, diventata libertà vigilata su cauzione ma dopo 19 anni in una successiva sentenza).

Chi era Phil Spector: la carriera

Per molti Spector è stato il più influente produttore del Novecento. E in questo caso potrebbe non essere un’esagerazione. Personaggio eccentrico e geniale, fu l’inventore della tecnica che ha reso grandi i suoni dei Bealtes, ma nel corso della sua carriera aveva lavorato con mille altri nomi di grido, da Tina Turner a Leonard Cohen, senza dimenticare i Ramones.

In una vita di eccessi e e sregolatezze diventate dominio pubblico, cosa particolare per un produttore fuori dall’ambito hip hop, trasformò la sua esistenza in un dramma il 3 febbraio 2003, quando la modella e attrice Lana Clarkson venne trovata morta nella sua abitazione. Secondo le sue dichiarazioni fu un ‘suicidio accidentale’, ma Spector venne ritenuto colpevole e condannato all’ergastolo. Dietro il pagamento di una cauzione da un milione di dollari, la sua condanna fu poi alleggerita a 19 anni, fino al contagio che lo ha portato alla scomparsa.