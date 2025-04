Addio al Pontefice, la missiva di Ezio Bonanni

Questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, si è spento Papa Francesco nella sua residenza a Casa Santa Marta, segnando la fine di un pontificato che ha unito spiritualità e impegno per la vita vulnerabile. Jorge Mario Bergoglio è stato un punto di riferimento globale per la giustizia ambientale e la salute pubblica, denunciando l’ingiustizia ecologica e i danni causati dall’inquinamento alle comunità a rischio. L’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) lo ricorda come “alleato silenzioso nella difesa della vita”, sottolineando il legame tra la sua missione e il magistero sociale del Papa. In un contesto di emergenze ambientali e sanitarie, la figura di Francesco rappresentava un invito etico alla cura dell’uomo e del pianeta, un’eredità che vivrà nei luoghi della lotta per la salute collettiva.

Nella lettera di ringraziamento, si esprime profonda gratitudine per l’impatto di Papa Francesco. È descritto come un servitore dell’umanità, che ha lottato per la pace e contro la guerra. Ha rinnovato i valori dell’umanità e rappresentato una barriera importante contro i pericoli dell’amianto e dell’uranio impoverito. La sua enciclica “Laudato si’” ha segnato un importante cambiamento verso un nuovo paradigma di giustizia etica e sociale, un cammino che necessita di continuare.

Per le famiglie delle vittime dell’amianto e per l’ONA, Papa Francesco è stato un grande alleato e fonte di speranza in un mondo migliore e giusto. La sua memoria rimarrà nei cuori, nelle anime e nelle preghiere di coloro che l’hanno seguito, invocando la sua benedizione dall’alto.