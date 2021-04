Aveva raccontato l’umanità, indagandola fino ai tratti più reconditi dell’anima attraverso pennello e colore, fissando istanti di quotidiano come in una fotografia. Una ricerca realista ma sempre giocata sul filo dell’ironia, che rimane la più grande eredità del pittore altamurano Domenico Ventura, scomparso a 79 anni per complicanze respiratorie.

Una grande perdita per tutta la comunità artistica, come ha ricordato il sindaco di Altamura, Rosa Melodia: “L’ Italia intera – spiega nel messaggio affidato ai social – ha saputo apprezzare il suo talento e i tratti personalissimi nella realizzazione dei suoi personaggi sempre eloquenti, a volte assurdi a volte bizzarri”. Che l’arte di Ventura volesse indagare il reale, ma anche perturbare attraverso l’occhio del ‘diverso’, lo mostra già la sua produzione degli inizi degli anni ’70, e in particolare con il ‘Bambino nudo’, dove l’uso del colore grigio e di un tratto dettagliato del volto, allontanava il soggetto dall’aura di tenerezza che caratterizza l’iconografia infantile. Una pittura carnale, che alle volte sconfinava in un sottile erotismo, dove protagonisti diventano sempre più i ‘diversi’, con un occhio attento al costume della società contadina, la stessa che aveva conosciuto nella sua terra natia.

Roma: “Le Malelingue” di Domenico Ventura, volti grotteschi in mostra a Casa Vuota Ridono, sorridono, sogghignano. Mostrano la lingua, strabuzzano gli occhi, distorcono i lineamenti dei visi in una smorfia. Ci guardano con insistenza mentre cercano refrigerio in una gelateria, mentre sostano davanti a una pompa di benzina o mentre la folla si raduna nella piazza del paese per la processione. Oppure se ne stanno nelle case, avvolte in scialli variopinti o seminude, dove custodiscono segreti che non si possono svelare ad alta voce. Sono “Le Malelingue” dipinte dal pittore Domenico Ventura, classe 1942, e vengono presentate in mostra a Casa Vuota in via Maia 12 al Quadraro a Roma a partire da domani. La personale, curata da Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo, si può visitare su appuntamento fino al 21 luglio: un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo figurativo bizzarro, assurdo e surreale di Ventura, un artista schivo e appartato, artefice di una pittura riconoscibile e personalissima, formalmente composta e raffinata che tuttavia disorienta lo spettatore con soggetti ambigui e situazioni destabilizzanti e paradossali. Chiacchiere e pettegolezzi sembrano ispirare i dipinti in mostra, in cui riverberano gli echi di un vociare di paese. La voce di Altamura, sulle Murge pugliesi, terra d’origine dell’artista, ma anche la voce di Roma, dei suoi quartieri e delle sue borgate. Le narrazioni di Ventura, a volte iperboliche e a volte boccaccesche, hanno il gusto della deformazione, dell’iperbole, dell’esasperazione, descritte con dovizia di particolari. Una galleria di volti grotteschi in cui è difficile non trovare suggestioni o somiglianze con l’umanità della porta accanto.

Un’artista che non si è mai voluto sentire parte dello star system dell’arte, nonostante le sue opere fossero state esposte in tutta Italia e quel suo modo surreale di ritrarre il quotidiano fosse molto apprezzato dai critici. Non è un caso, infatti, che per i suoi quadri non avesse scelto solo le pareti di una galleria per le esposizioni, ma anche i muretti a secco della sua Puglia, come mostrano le tante foto diffuse sui social con i messaggi di cordoglio di amici, parenti, colleghi ed estimatori di quella sua arte così anticonvenzionale. Che l’avevano portato a farsi conoscere – tra le altre – anche a Matera, Trento e Roma, dove gli erano state dedicate diverse personali.

Da citare quella sulle ‘Malelingue’ del 2019 alla Casa Vuota nel quartiere Quadraro di Roma, dove le tele immergevano il visitatore in un mondo dominato da curari che fanno le linguacce, figure seminude e oggetti del quotidiano che perdono le proporzioni normali. “Gli ultimi della terra, di Levi – scrive di lui Tommaso Evangelista sulla rivista Segno – nella pittura di Ventura divengono cinici e sprezzanti, ironici e grotteschi, ma sempre con il sorriso (ebete o troppo umano) sulla bocca: ci ricorda Catone il Censore quale monito ‘Quelli che sono seri in questioni ridicole saranno ridicoli in questioni serie'”.