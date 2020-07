L’anniversario di Mosca 1980

Un orso paffutello, col sorriso e la postura da lottatore, una cintura coi cinque cerchi a completare un’immagine rimasta nel cuore dei più esperti (o anziani) ammiratori delle Olimpiadi. Si chiama Misha, è stato il volto solare di una delle edizioni più tristi dei Giochi. In piena guerra fredda, che nel linguaggio olimpico si trasformò presto nell’era dei boicotaggi. Misha era la mascotte di Mosca 1980, con la sua simpatia addolcì i giorni in cui atleti americani, tedeschi dell’ovest, canadesi, giapponesi, cinesi, kenyani, ma anche italiani se appartenenti alle forze armate, rimanevano esclusi da Giochi boicottati per l’invasione sovietica in Afghanistan.

Esattamente quarant’anni dopo (le Olimpiadi cominciarono il 19 luglio 1980), il creatore di una della più apprezzata mascotte di sempre si è spento all’età di 84 anni. Si chiamava Viktor Chizhikov, era un illustratore di libri per bambini in quell’Unione Sovietica governata da Leonid Breznev che voleva celebrare la sua apoteosi coi Giochi in casa. Chizhikov era discretamente famoso, ma la fama vera e propria arrivò quando riuscì a dare forma all’animale scelto per rappresentare la Grande Madre. Un orso, simbolo di forza, potenza e adattamento alle immense e misteriose foreste del Paese. La scelta non nacque dal vertice, o almeno così è stato raccontato, ma in un programma televisivo chiamata “Il regno degli animali”. Agli spettatori fu chiesto di scegliere tra una lepre, un ermellino, uno scoiattolo, un’aquila, un tasso, un gallo cedrone e un galletto. Fu un plebiscito. Ma il bello di Misha è che l’aspetto feroce, ispido, muscolare che caratterizza gran parte degli orsi scomparve non per una versione disneyana o dolciastra dell’animaletto, ma in un’interpretazione irresistibile che portò anche molti bambini occidentali ad acquistare il peluche nel fatidico anno 1980.

Il ricordo della casa editrice

Certo fu impossibile per Chizhikov “monetizzare” la sua creazione, in un’Unione Sovietica totalmente allergica ai principi del mercato. In un Paese completamente cambiato, la Russia di oggi, la casa editrice AST Deti ha annunciato su Facebook la morte del papà di Misha: “E’ simbolico che l’artista ci abbia lasciato mentre molti di noi ricordano l’anniversario delle Olimpiadi 1980. L’immagine dell’orso olimpico creato da lui ha toccato il cuore di milioni di persone”. In tv scorrono le immagini della cerimonia di chiusura di quarant’anni fa, con coreografie che oggi ci farebbero pensare solo alla Corea del nord. A un certo punto si vede un mosaico composto da migliaia di spettatori con le tessere multicolori che fanno sorgere un gigantesco Misha. Gli scende una lacrima, perché i Giochi di Mosca sono finiti.