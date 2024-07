Addio al pannolino d’estate? I consigli dei pediatri

Addio al pannolino? Con l’arrivo dell’estate, molte famiglie considerano l’idea di eliminare il pannolino dai loro piccoli, sperando che il clima caldo possa facilitare questo passaggio. Tuttavia, questa non è sempre la scelta più vantaggiosa. Per guidare i genitori attraverso questo delicato processo, il progetto “Le Buone Abitudini”, frutto della collaborazione tra la Società Italiana di Pediatria (SIP) e Assonidi e con la partecipazione del coniglietto Bing, ha lanciato il “Decalogo dello Spannolinamento” che verrà distribuito a tutti gli asili nido di Assonidi durante l’estate

Il coniglietto Bing ci aiuta a dire addio al pannolino

Il passaggio alla scuola materna rappresenta un momento delicato e spesso fonte di ansia per molte famiglie. Per supportare i genitori durante questo periodo, i pediatri hanno utilizzato come portavoce Bing, uno dei personaggi più amati dai bambini e dalle famiglie. Il coniglietto, è il protagonista di un programma prescolare che ha conquistato oltre due miliardi di visualizzazioni a livello mondiale, noto per il suo valore educativo e le sue storie ricche di significato.

Bing ha accettato di interpretare un decalogo di consigli dedicati allo spannolinamento, che sarà distribuito a tutte le strutture associate ad Assonidi, l’associazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia privati italiani. Questo decalogo offre preziosi suggerimenti per rendere più sereno il passaggio dal pannolino e preparare i bambini e le loro famiglie a questo importante cambiamento. Ma veniamo ai consigli per dire addio al fastidioso pannolino.

I consigli dei pediatri per uno spannolinamento di successo: la guida della Dottoressa Elena Bozzola

Attenzione all’età: Il momento ideale per iniziare a togliere il pannolino è tra i 2 e i 3 anni. La prontezza del bambino è più importante della stagione. È essenziale valutare se il piccolo è pronto per affrontare questa transizione, basandosi sui suoi segnali e non solo sul periodo dell’anno;

Evitate di forzare il processo per motivi legati alla scuola o alle esigenze familiari. Forzare il bambino può risultare controproducente e generare resistenza. Seguite il suo ritmo, rispettando i suoi tempi naturali per evitare frustrazioni e regressioni;

Non esercitate pressioni e non rimproverate il bambino per eventuali incidenti o se ci mette più tempo del previsto per abituarsi al vasino. Ogni piccolo ha il suo ritmo di apprendimento e dubitare delle sue capacità può influire negativamente sul suo atteggiamento verso il processo. Incoraggiate e supportate il bebè, celebrando ogni piccolo successo;

Prestate attenzione ai segnali che indicano la prontezza del bambino. Se inizia a mostrare consapevolezza riguardo allo stimolo, annuncia quando ha bisogno di andare in bagno o cerca di togliersi il pannolino dopo aver fatto pipì, questi sono segni che il controllo della vescica sta migliorando. Riconoscere questi segnali vi aiuterà a capire quando è il momento giusto per iniziare;

Concentratevi sul vostro bambino e ascoltate le sue esigenze e reazioni. Non affidatevi esclusivamente a consigli generici o suggerimenti trovati su internet. Ogni piccolo è unico e richiede un approccio personalizzato. Essere in sintonia con le sue necessità renderà il processo più naturale e meno stressante per entrambi.

Gli altri cinque consigli per dire addio al pannolino

La pazienza è essenziale durante il processo di spannolinamento. I metodi che promettono risultati rapidi possono generare stress e ansia, dannosi per il bambino. Adottate un approccio graduale e comprensivo, senza fretta. La calma e la perseveranza vi aiuteranno a superare eventuali ostacoli con serenità;

Trasformate il momento del vasino in un’attività ludica. Ad esempio, potete usare giochi come insegnare al bambino a bagnare una paperella nel vasino. Questo approccio rende il processo più divertente e meno stressante, favorendo un apprendimento più naturale e piacevole;

Mostrate al bambino come usare il vasino utilizzandolo anche voi o posizionandolo in luoghi visibili come il bagno. Spiegate a cosa servono i “vasi” sia per gli adulti sia per i bambini, per aiutarlo a comprendere meglio l’uso. La mimica e l’esempio diretto sono strumenti potenti di apprendimento;

Mantenete alta la fiducia nelle capacità del piccolino. Celebrate ogni progresso e incoraggiatelo con applausi e lodi. La fiducia e il sostegno positivo sono fondamentali per motivarlo e per un processo di spannolinamento riuscito. Un ambiente di fiducia e supporto rende tutto più facile;

Se avete dubbi o incontrate difficoltà durante lo spannolinamento, consultate il pediatra. Un parere professionale può fornire indicazioni specifiche e risolvere eventuali problematiche che potrebbero sorgere durante il processo. Non esitate a chiedere aiuto: è meglio prevenire che curare.

Un team di eccellenza: pediatri, nidi e Bing uniscono le forze

Il “Decalogo per lo Spannolinamento” è una parte essenziale dell’iniziativa “Le Buone Abitudini”, una campagna di sensibilizzazione lanciata nel 2023 con l’obiettivo di promuovere pratiche salutari per una crescita sana e serena dei bambini.

Il progetto coinvolge oltre undicimila pediatri in tutta Italia, circa 450 strutture per l’infanzia tra asili nido e scuole materne, e raggiunge centinaia di migliaia di famiglie con bambini tra 0 e 6 anni che seguono Bing, il celebre personaggio animato trasmesso su Rai e su tutte le principali piattaforme multimediali.

“Le Buone Abitudini” mira a sensibilizzare su diversi aspetti cruciali per lo sviluppo infantile, tra cui la nutrizione adeguata, l’importanza del gioco all’aperto, le regole di igiene e cura del bambino, l’importanza del sonno e la gestione delle paure legate ai dottori e agli ospedali.