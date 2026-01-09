Addio al Nordest di Caldogno

La discoteca Nordest di Caldogno, un locale storico che ha fatto ballare generazioni di vicentini, ha chiuso i battenti. La notizia è stata annunciata dal profilo social della discoteca, che ha ringraziato tutti i collaboratori, i dj e gli artisti che negli anni si sono succeduti, e soprattutto il pubblico. La direzione del Nordest ha ricordato che il locale non era solo un posto dove ballare, ma una casa per chi aveva voglia di stare insieme e vivere la notte. La top model vicentina Elisa D’Ospina ha ricordato con nostalgia la discoteca, definendola un luogo dove sono nati tantissimi amori e dove si passava qualche ora spensierata. Il Nordest era una discoteca multisala dove potevi ballare la musica che volevi e dove grandi orchestre e dj si sono alternati accompagnando le serate. La chiusura del Nordest rappresenta la fine di un’epoca per la provincia di Vicenza, che ha visto negli anni lo spegnersi graduale delle luci delle sale da ballo.

