Addio al Grande Personaggio del Cinema: Un Lutto Incredibile

Robert Benton, regista e sceneggiatore premiato con tre Oscar, è scomparso all’età di 92 anni, lasciando un’impronta significativa nel panorama del cinema americano. La notizia è stata confermata dalla sua assistente, Marisa Forzano, al New York Times. Benton, nato a Waxahachie, Texas, nel 1932, ha iniziato la sua carriera come art director per la rivista Esquire, dove ha incontrato il collega David Newman. I due hanno collaborato per la sceneggiatura di “Gangster Story”, che ha ottenuto una nomination agli Oscar nel 1967.

Negli anni ’60 e ’70, Benton ha partecipato a progetti di grande rilevanza, contribuendo a film celebri che hanno segnato l’epoca d’oro del cinema. Il suo esordio alla regia avvenne nel 1972 con “Cattive compagnie”, ma il successo internazionale arrivò con “Kramer contro Kramer” nel 1979. Questo film, che affronta il conflitto familiare tra un padre e una madre, ha riscosso ampi consensi, portando a Benton due premi Oscar: uno per la miglior regia e l’altro per la miglior sceneggiatura non originale.

Un ulteriore traguardo significato della sua carriera è rappresentato dal premio Oscar per la miglior sceneggiatura ricevuto nel 1985 con “Le Stagioni del cuore”. Benton ha diretto anche opere come “Nadine, un amore a prova di proiettile” e “Twilight”, dimostrando una versatilità unica tra diversi generi. La sua narrativa si caratterizzava per un attento sviluppo dei personaggi e una forte dimensione etica, guadagnandosi il rispetto della critica e l’affetto del pubblico.

