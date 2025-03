Addio al giurista Guido Alpa, mentore di Giuseppe Conte: il docente che ha plasmato migliaia di avvocati.

È morto a 77 anni Guido Alpa, un giurista e avvocato di fama internazionale, figura di riferimento nel settore legale. Professore di diritto privato, ha insegnato in diverse università e ha ricoperto ruoli di leadership nel Consiglio Nazionale Forense, di cui è stato vicepresidente dal 2001 al 2004 e presidente dal 2004 al 2015. Nato nel 1947, si era iscritto all’Albo dei procuratori legali di Genova nel 1974 e aveva acquisito il titolo di avvocato nel 1980, diventando patrocinante in Cassazione nel 1984.

Alpa ha collaborato con importanti colleghi nel suo studio legale di Roma, incluso Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, il loro rapporto non era di allievo e maestro. Nel 1980, ha assunto la cattedra di professore ordinario all’Università di Genova, trasferendosi nel 1991 alla Sapienza di Roma, con esperienze anche alla Luiss e in atenei internazionali. Ha dedicato la sua carriera all’analisi della normativa sulla protezione dei consumatori e sulle clausole abusive nei contratti, guidando la Commissione ministeriale per la redazione del “Codice del Consumo”.

Nel 1988, la Gray’s Inn gli conferì il titolo di Master of the Bench a vita, un prestigioso riconoscimento. Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso cordoglio per la sua scomparsa, evidenziando il vuoto che lascia nella comunità giuridica. Alpa è ricordato come un insigne maestro del diritto civile e un avvocato di straordinaria competenza, punto di riferimento per generazioni di giuristi, con un impegno che ha segnato profondamente la sua carriera.