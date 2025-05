Addio al generale Nicola Zanelli: un eroe della NATO

È scomparso il generale Nicola Zanelli, stroncato a 62 anni da una grave malattia. Rinvenuto all’Hospice di Montericco il 28 maggio, Zanelli lascia la moglie Romana e quattro figli. Nato nel 1963 a Castelnovo Monti e cresciuto a Felina, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e Torino dal 1982 al 1986. Ha iniziato la carriera nel 9° Battaglione d’assalto paracadutisti Col Moschin.

Nel 1993 ha comandato la 5ª compagnia del 187º Reggimento Paracadutisti “Folgore” durante l’operazione “Restore Hope” in Somalia e ha preso parte a missioni internazionali, tra cui la “Telic 1” in Iraq nel 2003. Tornato in Italia, divenne Vice Capo Operativo del Comando interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS).

Dal 2006 al 2008 ha guidato il 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”. Dopo incarichi allo Stato Maggiore dell’Esercito, nel 2009 è stato incaricato come addetto militare a Londra, dove è diventato Generale di brigata nel 2012. Nel settembre 2013 assunse il comando del nuovo Comando delle Forze Speciali dell’Esercito.

Nel giugno 2016, come Generale di Divisione, è diventato Comandante del COFS fino a ottobre 2019, quando è stato nominato Vice Comandante del COMFOTER/COE a Roma. Infine, nel dicembre 2020 ha assunto il ruolo di Vice comandante dell’operazione NATO Resolute Support in Afghanistan, incarico concluso nel luglio 2021. Dal settembre 2022, era Vice comandante delle Forze NATO a Mons, in Belgio.

Fonte: www.virgilio.it