Addio al direttore Angelo Cerù della Salute mentale Toscana

Angelo Cerù, direttore del dipartimento della Salute mentale dell’Asl Toscana nord ovest, è andato in pensione. Ha svolto numerose attività e ricoperto ruoli di responsabilità nel corso della sua lunga attività lavorativa nel Servizio sanitario nazionale.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione, ha lavorato come medico all’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, nel servizio di Salute mentale e tossicodipendenze dell’Asl di Sanremo, nella Psichiatria della Valle del Serchio e come aiuto psichiatra di ruolo nella Usl 12 Viareggio.

Ha assunto il ruolo di direttore della struttura complessa di Psichiatria e responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti a Massa Carrara, quindi direttore vicario dell’area Salute mentale dell’Asl Toscana nord ovest e direttore dell’intero dipartimento aziendale della Salute mentale e dipendenze.

È stato professore a contratto del corso di laurea in Riabilitazione psichiatrica e psicosociale alla Clinica psichiatrica della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. apprezzato per gli aspetti professionali e umani, e si è meritato la stima e l’amicizia dei colleghi, diventando un importante punto di riferimento per i professionisti dell’Asl.

La direzione aziendale e i colleghi della Salute mentale gli augurano serenità.