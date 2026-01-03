13.2 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Salute

Addio al direttore Angelo Cerù della Salute mentale Toscana

Da stranotizie
Addio al direttore Angelo Cerù della Salute mentale Toscana

Angelo Cerù, direttore del dipartimento della Salute mentale dell’Asl Toscana nord ovest, è andato in pensione. Ha svolto numerose attività e ricoperto ruoli di responsabilità nel corso della sua lunga attività lavorativa nel Servizio sanitario nazionale.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione, ha lavorato come medico all’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, nel servizio di Salute mentale e tossicodipendenze dell’Asl di Sanremo, nella Psichiatria della Valle del Serchio e come aiuto psichiatra di ruolo nella Usl 12 Viareggio.

Ha assunto il ruolo di direttore della struttura complessa di Psichiatria e responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti a Massa Carrara, quindi direttore vicario dell’area Salute mentale dell’Asl Toscana nord ovest e direttore dell’intero dipartimento aziendale della Salute mentale e dipendenze.

È stato professore a contratto del corso di laurea in Riabilitazione psichiatrica e psicosociale alla Clinica psichiatrica della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. apprezzato per gli aspetti professionali e umani, e si è meritato la stima e l’amicizia dei colleghi, diventando un importante punto di riferimento per i professionisti dell’Asl.

La direzione aziendale e i colleghi della Salute mentale gli augurano serenità.

Articolo precedente
Cinema a scuola in Italia
Articolo successivo
Volley: Altamura-Altino in Puglia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.