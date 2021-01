È morto Alexi Laiho, frontman dei Children of Bodom: aveva 41 anni. L’artista è stato portato via da non meglio specificati motivi di salute.

Tragedia nel mondo della musica metal: è morto Alexi Laiho, chitarrista, cantante e storico leader dei Children of Bodom. Aveva 41 anni. Non sono state specificate le cause della morte, ma si parla di problemi di salute. Lo hanno comunicato i compagni dei Bodom After Midnight, il suo nuovo progetto.

Negli ultimi anni aveva già manifestato alcuni problemi di salute, ma non erano mai stati specificati dettagli sulle sue condizioni. Questo il comunicato del gruppo: “Con il cuore spezzato e con grande tristezza dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho. Siamo assolutamente distrutti e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato, quindi non ci sono parole per descrivere lo shock e il dolore senza fondo che tutti noi proviamo“.

Nel comunicato i membri del gruppo mandano le proprie condoglianze alla famiglia di Laiho. Al momento, specificano, non verranno rilasciati ulteriori annunci né interviste, I musicisti chiedono a tutti di rispettare la privacy loro e delle famiglie, per aiutarli al affrontare il tremendo lutto. Stando a quanto riferito dalla famiglia, i funerali si terranno in forma privata.

