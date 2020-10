È morto Spencer Davis, fondatore dello Spencer Davis Group, famoso per la hit Gimme Some Lovin’ ripresa anche nel film cult The Blues Brothers.

La storia della musica britannica perde un altro pezzo: è morto Spencer Davis, musicista che aveva dato il nome allo Spencer Davis Group. L’artista si è spento in un ospedale della California, all’età di 81 anni, per uno scompenso cardiaco. Lo ha confermato alla BBC il suo agente Bob Birk.

Chitarrista gallese di grande talento, fondò la band del suo successo a Birmingham nel 1963 insieme a Steve Winwood e Muff Winwood. Il gruppo, che ebbe un buon successo a cavallo della metà degli anni Sessanta, si sciolse poco dopo l’addio del tastierista Steve, per poi ricrearsi saltuariamente nel corso degli anni, ma sempre senza il contributo dei fratelli Winwood.

Nato a Swansea nel 1939, Spencer cominciò a suonare già da ragazzo, trovando la propria strada artistica a Birmingham, città particolarmente attiva negli anni Sessanta per quanto riguarda la scena musicale. Fu qui che incontrò per la prima volta i fratelli Winwood, con cui fondò la band cui diede il nome.

Tra i maggiori successi della band si ricordano Keep On Running, brano coverizzato anche dai Pooh in Italia con il titolo di Vieni fuori, ma il pezzo più importante della loro carriera fu senza dubbio Gimme Some Lovin’, brano ripreso anche nel cult movie The Blues Brothers. Di seguito il video del loro successo:

Chi era Spencer Davis: la carriera dopo il successo

Quando il gruppo si sciolse, Davis si trasferì in California in pianta stabile e qui registrò i suoi primi album da solista, senza raggiungere il successo degli anni Sessanta. Nel corso degli anni aveva più volte provato a rifondare il Group insieme a tanti altri artisti, ma non più i fratelli Winwood. Aveva inoltre lavorato come promoter per l’Island Records, collaborando con il vecchio amico Steve Winwood e poi ancora con artisti del calibro di Bob Marley e Robert Palmer.

